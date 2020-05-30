Rum Basınından İddialı Açıklama

Rum Basınından İddialı Açıklama
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Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı önlemler çerçevesinde kapatılan KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması konusunda gözünü KKTC’ye çeviren Rum basını, Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya açıklamasını ve Bakanlar Kurulu’ndan dün çıkan kararları aktardı, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin pazartesi günü toplanacağını hatırlattı.

Fileleftheros “Barikatların Açılması An Meselesi” başlıklı haberinde, KKTC hükümet yetkililerinin daha önce geçişlerin açılmasına tamamen karşı olduğunu ancak Başbakan Ersin Tatar’ın AA’ya verdiği mülakatın, hükümet düzeyindeki yaklaşımın artık olumlu olduğunu gösterdiği görüşüne yer verdi. Gazete, bu yaklaşımda belirleyici olanın turizm alanındaki ekonomik menfaat olduğunun anlaşıldığına işaret etti.

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