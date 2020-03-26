Rum Bakanlar Kurulu’ndan Yeni Ekonomik Önlemler

Rum Bakanlar Kurulu, bu sabah gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, ağırlıklı olarak tarım sektörünü destekleyen bir dizi önlem açıklarken, kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında işbirliği protokolü imzalandığını da duyurdu.

Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, korona virüsüyle mücadelenin ekonomik etkileri çerçevesinde bir dizi önlem daha aldığını aktardılar.

Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu, daha önce alınan bir dizi önlemin yanı sıra, tarım sektörünü destekleyecek bazı önlemleri de karara bağladı.

Açıklanan önlemler arasında, çiftçilerin üç aylık sürede tüketecekleri su miktarının yüzde 20’sinin ücretsiz olması, Ağustos ayına kadar su kesintisi yapılmaması, tarımda çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma izinlerinin otomatikman yenilenmesi gibi unsurlar dikkat çekiyor.

Habere göre, sokak hayvanlarına yardım yapan kuruluşlara, mama ve diğer ihtiyaçlar için 50 bin Euro verilmesi de karara bağlandı.

HASTALARIN ÖZEL HASTANELERE SEVKİ KONUSUNDA PROTOKOL

Rum haber kaynakları ayrıca, Rum Sağlık Bakanlığı ile Özel Hastaneler Derneği arasında, devlet hastanelerinin yükünü azaltma amacıyla hasta sevkleri konusunda protokol imzalandığını belirttiler.

Açıklamada, söz konusu protokolle, hali hazırda mevcut işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı da ifade edildi.