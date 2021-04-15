Rum Bakanlar Kurulu üyelerine koronavirüs aşısı yapıldı

Kıbrıslı Rum bakanlara Koronavirüse karşı AstraZeneca aşısının ilk dozu vuruldu.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de aşılanmaya giden bakanlara eşlik etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in yurt dışında bulunmasından dolayı AstraZeneca aşısını pazartesi günü vurulacağı duyuruldu.

Bakanlar bugün Engomi bölgesindeki Koronavirüs aşısı merkezini ziyaret edip aşı oldu.

Anastasiadis yaptığı açıklamada, salgına karşı aşı yapılmasının önemine işaret etti ve “önemli olan aşı olmak; hangi aşı olduğu önemli değil” dedi.

“Bakanlar Kurulunun oybirliğiyle AstraZeneca aşısını vurulma kararı üzerine bugün merkeze geldik” diyen Anastasiades, “önemli olan aşı olmak; hangi aşı olduğu önemli değil ” mesajını vermenin önemine işaret etti.

Anastasiadis, halkı aşılar hakkında yazılanlardan etkilenmemeleri çağrısında bulundu ve Birleşik Krallık’ta 38 milyon kişiden fazla insanın AstraZeneca aşısını vurulduğunu ve olumsuz etkilerinin gayet az olduğunu belirtti.



Paskalya döneminde Koronavirüse karşı tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği ile ilgili bir soruya Anastasiades, epidemiyoloji ekibinin verileri değerlendirerek kararlar alınacağı yanıtını verdi.



AstraZeneca aşısı vuranların; Savunma, Maliye, Adalet, Enerji, Sağlık, Eğitim, Ulaştırma, Tarım Bakanları ile Turizm ve Denizcilik Müsteşarları, Hükümet Sözcüsü vekili, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve Cumhurbaşkanı’nın Ofisi Müdürü oldukları duyuruldu.