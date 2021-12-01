Papa’nın yarın Güney Kıbrıs'ta

Papa Francis’in yarın (2 Aralık Perşembe) saat 15.30’da Larnaka Havaalanı’na ulaşması ile başlayacak 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinde, güvenliğini sağlamak için 567 Rum polis memuru ve uçar imkânlar dışında, Vatikan ile istişare içerisinde, beraberinde Ada’ya gelecek 100 kişiden oluşan Papa’nın İsviçreli muhafız grubu çalışacak.

Alithia, “Kıbrıs 1.4 Milyar İnananla Papa’yı Karşılamaya Hazır… Yollar ve GSP Stadı Kapanıyor” başlıklı haberinde Papa’nın kullanacağı bütün güzergâhlar, kalacağı otel ve çevresi ile cuma günü saat 10.00’da ayin düzenleyeceği GSP stadında bugün itibarıyla kuş uçurtulmadığını, güvenlik kameralarıyla izlenecek olan stada gireceklerin sıkı güvenlik kontrolünden geçirileceğini yazdı.

GSP stadının, cuma günkü ayine hazırlanması çalışmalarının devam ettiğini, 7 bin inanan ve bin kişilik protokolün katılacağı ayini Papa’nın beraberindeki 77 ve akreditasyon alacak 200’ün üzerinde gazeteci tarafından dünya çapındaki 1.4 milyar inanana aktarılacağı, Papa’yı görmek isteyen başka ülkelerden kişilerin Güney’e akışının da devam ettiği kaydedildi.