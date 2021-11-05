Papa Güney Kıbrıs'a geliyor

atoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 2-6 Aralık tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı ziyaret edecek. Franciscus'un bu programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi olacak.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ziyaretlerine 2 Aralık'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) başlayacak ve 4 Aralık'a kadar burada temaslarda bulunacak.

Franciscus, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ise 4 Aralık'ta gidecek.

Yunanistan'daki temasları kapsamında daha önce 2016'da düzensiz göç krizi dolayısıyla ziyaret ettiği Midilli Adası ve buradaki göçmen kampını yeniden ziyaret edecek.

35'inci dış gezi

Papa Franciscus'un bu programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi olacak.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde Irak, Macaristan ve Slovakya'ya gitmişti.