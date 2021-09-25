New York’taki Türkevi’nin açılışına katılan Başpiskopos Elpidoforos özür diledi

ABD Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos, New York’taki Türkevi’nin açılışına katılması sebebiyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tepkileri sonrasında dün bir özür açıklaması yayımladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos’un New York’taki Türkevi’nin açılışına katılmasının Yunanistan ve Rum kesimi tarafından sert tepkiyle karşılandığını, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başpiskoposla görüşmelerini iptal ettiklerini belirterek, bu gelişmeler sonrasında Elpidoforos’un özür nitelikli bir açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Elpidoforos açıklamasında, Türkevi’nin açılışına katılmakla sebep olduğu keder sebebiyle üzüntü duyduğunu belirtirken İstanbul kökenli bir Yunanlı olarak ata topraklarından kovulmanın ne demek olduğunu bildiğini, bu yüzden de “Kıbrıslı kardeşlerinin acılarını anlayabildiğini” vurguladı.

“Türkevi’nin açılışına katılmasının hiçbir zaman bir yıkımın, göçün ve işgalin tanınması anlamına gelemeyeceğini, amacının dini özgürlüklerin ve barışın korunması çerçevesinde onurlu ve cesur bir diyalog kurulması olduğunu” savunan Elpidoforos, “Kıbrıslı ve Yunanlı kardeşlerime istemeden verdiğim acı için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.