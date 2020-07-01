Müstakbel kayınvalidesi Türk olan Rum Bakan göreve başladı

Müstakbel kayınvalidesi Türk olan Rum Bakan göreve başladı
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Güney Kıbrıs Rum yönetimi yeni Adalet Bakanı Emily Yiolitis yeni görevini, annesi Kıbrıslı Türk olan erkek arkadaşı ünlü televizyoncu Chrysanthos Tsouroullis ile birlikte kutladı.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis önceki gün kabinede yaptığı değişikliğinde Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis'i atadı. Yiolitis'in Bakan olarak atanmasından ardından gündeme  ünlü televizyoncu sevgilisi  Chrysanthos Tsouroullis ile gündeme geldi. Yiolitis, dün Rum Başkanlık Saray'ında yemin ederek "Adalet Bakanı" görevine başladı. Bakan Yiolitis'i ilk kutlayan erkek arkadaşı Tsouroullis ve müstakbel kayınvalidesi oldu. Öte yandan sosyal medyadan da Rum bakan ile ilgili "Yenge göreve başladı" yorumları yapıldı.

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