Lute, Anastasiadis ile saat 14.00’de değil 19.00’da görüşecek

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in faaliyet programındaki yoğunluk nedeniyle, BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisini saat 14.00 yerine saat 19.00’da kabul edeceği açıklandı.



BM gelen bilgilere göre, programın yenilenmesi için özel bir neden yok, sadece görüşme için yeni bir saat belirlendi.

Lute Salı günü ise saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek. Jane Holl Lute’un 2 Aralık’ta adadan ayrılarak Atina’ya geçmesi bekleniyor.

Atina temasının ardından New York’a gidecek olan Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapması bekleniyor.