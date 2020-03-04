Limasol'da basın ofisine bombalı saldırı

Limasol'da basın ofisine bombalı saldırı
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Rum haber kaynakları, Limasol’daki Kamelias Sokakta bulunan medya grubunun ofisine konulan bombanın patlaması sonucu, ofisin cam olan girişinde geniş çapta hasar meydana geldiğini bildirdi.
Bomba uzmanları, patlamaya, tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcının neden olduğunu tespit etti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 13:01
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