Larnaka’daki Coronavirüs alarmında test sonuçları geldi

Rusya’nın başkenti Moskova’dan Larnaka Havaalanına gelen bir uçakta yolcu olarak bulunan Çinli bir kadın, uçak yolculuğu sırasında yüksek ateş ve diğer Coronavirüs semptomları göstermesi sebebiyle gözlem altına alındı.

Kadınla birlikte uçaktaki yolcu ve mürettebattan toplam 20 kişi karantinaya alındı.

Kıbrıs Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden ve birkaç gün önce Çin’de bulunan kadının uçak seyahati sırasında koronavirüs semptomlarını gösterdiğinin belirlenmesi üzerine, Larnaka Havaalanı’na inişi sonrasında gözlem altına alındığını bildirdiler.

Uçakta 85 yolcu bulunduğu belirtilen haberde, Çinli kadının ön ve arka koltuklarında oturan 7, yakın geçmişte Çin’i ziyaret ettikleri belirtilen 7 ve 6 kişilik mürettebatın koruyucu önlemler çerçevesinde gözlem altına alındığı vurgulandı.

Ancak bu gece yapılan açıklamada karantinaya alınanların ve Çinli yolcunun sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yolcuların tahlil sonuçlarının negatif olduğu ifade edildi.