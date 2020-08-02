Larnaka Havalimanı Covid-19’a meydan okuyor

Kıbrıs’ın güneyini sarsan görüntüler sosyal medya üzerinde paylaşılmaya devam edilirken, tepkiler de devam ediyor.

Dün Larnaka Havalimanı’nda resmen Covid-19 karşı meydan okundu.

Sosyal medya üzerinde viral haline gelen ve yolcular tarafından paylaşılan görüntüler, yetkililerin Covid-19’a karşı aldığı tedbirlerin vatandaşlar tarafından sorgulanmasına yol açtı.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanı 31 Temmuz tarihinde, Larnaka Havalimanı’na ani bir teftiş düzenleyerek her şeyin kontrol altında olduğu ifade etseler de, dün sosyal medya üzerinde Larnaka Havalimanı’ndan yolcular tarafından paylaşılan görüntüler, akıllarda soru işareti bıraktı.

Bir çok yolcunun tek bir kontrol kapısından geçmeye çalıştığı kaydedilen görüntülerde, kişiler tarafından sosyal mesafenin korunmadığı, yolcuların bu duruma yayımlanan bir videoda isyan ettiği gözlemleniyor.

Yetkili makamları bu duruma çözüm bulmaları konusunda göreve davet eden vatandaşlar, Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı’nın “Covid-19 havalimanlarımızdan geçemez” yönündeki havaalanı’nda yapmış olduğu açıklama ise sert eleştirilere neden oldu.

Bugün de sosyal medyada yer alan başka görüntülerden aynı durumun devam ettiği gözlemlendi.