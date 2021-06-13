'Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü' bu yıl Niyazi Kızılyürek'in

Toplumsal Reform Derneği, OPEK her yıl verdiği Kranidiotis Yaratıcılık Ödülü’ne bu yıl Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek'i layık gördü.

Cuma günü Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde Niyazi Kızılyürek’e Türkçe ve Yunanca olarak ‘evine hoş geldin’ şeklinde hitap edilmesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Kranidiotis Ödülü akademisyen, yazar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’e Avrupa Birliği’nin değerlerini benimseyen Birleşik Kıbrıs yolunda yıllardır ortaya koyduğu yaratıcı katkılarından dolayı verildi.

LARKOS LARKU: “KIZILYÜREK BİR AKTİVİST, PRAGMATİST, GENİŞ VİZYONLU BİR AVRUPALIDIR”

OPEK ödül jüri üyesi Larkos Larku ödülün gerekçelerini şu sözlerle açıkladı;

“Kızılyürek bir aktivist, pragmatist, geniş vizyonlu bir Avrupalıdır. Pek çok kitabın yazarı, çeşitli etkinliklerde sunumlar yapan biridir, Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da değil, tüm Kıbrıs’ın entelektüelidir. Toplum yaşamında zor anlarda gösterdiği cesaretli tavırlarıyla, bilgisi, tutarlılığı ve azmi ile kendini gösterir.”

NİYAZİ KIZILYÜREK: “FEDERAL KIBRIS, KALICI BARIŞ VE KARDEŞLİK UĞRUNA MÜCADELEYE DEVAM!”

Niyazi Kızılyürek ise konuşmasında Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli değerinin kalıcı barış olduğunu düşündüğünü, kalıcı barışı egemenlik paylaşımında ve federalleşmede, toplumların ortak yarar temelinde ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde birbirleriyle kaynaşmalarında gördüğünü, Kıbrıs’ın bu değerlerden uzak olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ne egemenlik paylaşımı, ne federalleşme ne de karşılıklı bağımlılık söz konusudur diyen Kızılyürek, bu değerler uğruna mücadele eden binlerce insanın olmasından umutlandığını ve kendisine layık görülen ödülü “Ben bu ödülü bugün onlardan biri olarak, hepimizin adına alıyorum. Ödülü hepimize verilmiş sayıyorum” diyerek kabul etti.

“VİKTOR HUGO’NUN RÜYASI YÜZYIL SONRA GERÇEK OLDU”

Ödül töreni Kızılyürek’in şu sözleriyle tamamlandı;

“Viktor Hugo, bir gün gelecek ve Avrupa kardeşlik diyarı olacak dediğinde takvimler 1848 yılını gösteriyordu, Hugo’nun rüyası yüzyıl sonra gerçek oldu. Anlayacağınız, karamsarlığa yer yok. Federal Kıbrıs, kalıcı barış ve kardeşlik uğruna mücadeleye devam!”