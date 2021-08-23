Komşusunun evini basıp, ateş açtı!

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Komşusunun evini basıp, ateş açtı!
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Güneyde bir kişi komşusunun evini basıp, ateş açtı!

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, komşusunun gece geç saatte gürültü çıkarmasına sinirlenen bir kişinin, RMMO tarafından üzerine zimmetlenmiş G-3 tipi tüfekle komşusunun evine ve aracına ateş açtığı bildirildi.
Alithia ve diğer gazetelere göre Ay. Demet’te 75 yaşındaki komşusunun saat 02.30 sularında gürültü çıkarmasına kızan 46 yaşındaki Rum’un, G-3 tipi askerî tüfekle açtığı ateş sonucu evin giriş kapısı ve arabanın arka kısmında hasar meydana geldi. Olay yerindeki aramalarını sürdüren polis şimdilik 4 boş kovan buldu. 

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