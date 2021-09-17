KKTC’den Japonya'ya kaçırılan kilise kapılarını Güney Kıbrıs geri aldı

Rum Ulaştırma, Haberleşme ve Çalışma Bakanı Yiannis Karousos, dini sahnelerle boyanmış, oymalı ve yaldızlı ahşap kapıların 20 yıldan uzun bir süre önce Kanazawa Sanat Koleji'nde ortaya çıktığını ve geri dönüşlerinin "uzun ve yoğun çabalar" sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

Rum tarafı Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Ortodoks kilisesinin kapılarının 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği barış harekatı ertesinde çalındığını ileri sürüyor.

Rum Bakan Karousos, harekatın ardından kuzeydeki kiliselerde "kültürel soykırım" yapıldığını ileri sürerek, yüzlerce fresk, mozaik ve diğer dini eserin yağmalandığını iddia etti.

Karousos, kapıların ülkelerine geri gönderilmesinin eski eser kaçakçılarına önemli bir mesaj olduğunu belirterek “Uluslararası dolandırıcılar çetesini, (Kıbrıs) yıllar geçse de avlayacaktır, çünkü kültürel soykırım dünyanın hiçbir yerinde hoş görülemez” dedi.