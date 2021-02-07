Kiprianu'dan eski Yunan bakana: "İlgiye muhtaç, yalancı"

İkili arasında aylardır devam tartışmayı röportaj vasıtasıyla bügün bir kez daha gündeme getiren Koçias, Kiprianu ile ilgili "Kiprianu, 2017'de Cenevre zirvesi sırasında zamanın Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'tan beni görevden almasını istedi. Kendisi bugün hala daha bu şeytani isteğini gizlemeye çalışmaktadır" ifadelerini kullanınca Kiprianu'dan "ilgiye muhtaç ve yalancı" yanıtı geldi. Olayın diğer bir kahramanı Çipras da Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşarak, Koçias'ın iddialarını yalanladı.

Rum basını sarsan tartışmada Filelefteros'a konuşan Koçias "Cenevre'de garantiler konusunu ben masaya getirdim. Kiprianu bundan hoşlanmadı ve benim hakkımda dedikodular yaydı. Ona göre benim bu tavrım Yunan Hükümetinin tavrını yansıtmıyordu. Neden böyle yaptı? Kendisi biliyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Koçias'ın suçlamaları nedeniyle basına konuşan Kiprianu ise "Anladığım kadarıyla Bay Koçias'ın ilgiye ihtiyacı var. Buradan tekrarlıyorum, yalan söylüyor ve bunu biliyor. İddialarını saçma bir dedikoduya dayandırıyor. Ben Çipras'tan asla böyle bir şey istemedim, Yunanistan'ın içişlerine de asla karışmadım" dedi.

Kiprianu "AKEL bu ülkenin özgürlüğü ve adanın yeniden birleşmesi için savaşmaktadır. Kıbrıs'taki işgalden ve garantörlerden kurtulmak istemektedir. Bu konularda kimselerden ders almaya ihtiyacımız yok" diye konuşurken, tartışmanın bir diğer kahramanı Çipras ise, AKEL liderinin ifadelerini destek verdi.

Çipras "Sadece AKEL Genel Sekreteri değil, başka hiç kimse benden birini görevden almamı ya da atamamı istemedi. Özellikle de Dışişleri bakanını" diye konuşurken, Koçias'ın iddialarını yalanladı.

Öte yandan Koçias'ın bugünkü röportajında şimdiki Yunan hükümetine karşı da sert sözler sarf etmesi dikkat çekti. Koçias, Miçotakis hükümetinin Türkiye karşısında 'bir planı' olmadığını dile getirirken, Türkiye'nin ise esas amacının adanın tümünü ele geçirmek olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı üzere 2017 Cenevre zirvesinin ardından ikili arasında söz düellosu yaşanmış, konu Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Daha sonra görevinden ayrılan Koçias, geçen yıl yazdığı hatıralarında Kiprianu'ya karşı iddialarda bulunmuş, konu iki ülke basınında da konu olmuştu.