Kıbrıslı Rum kadınlardan Maraş için barışçıl toplantı çağrısı

Güney Kıbrıs’ta “Maraş için Kıbrıs’ın Kadınları” isimli oluşumun, 14 Ağustos Cumartesi günü 19.00’da Pile’deki Birleşmiş Milletler (BM) ofislerinin dışında barışçıl bir kadın toplantısı çağrısında bulunduğu haber verildi.

Kıbrıslı Rum kadınların “tek bir sesle BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarının hemen uygulanmasını ve kentin BM’ye devredilmesini istediğini” yazan Fileleftheros gazetesi, bahse konu oluşumun, herhangi bir siyasi parti, politika veya başka bir örgütle bağlantısı olmadığını belirtti.

Açıklamada “En nihayetinde sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yıllardır adamız, çocuklarımız ve torunlarımız için barışçıl, güvenli bir gelecek perspektifi için bekliyoruz” ifadeleri kullanılırken, oluşumun afişinde “Ağlamıyoruz… Maraş’a sahip çıkıyoruz” ifadeleri yer aldı.