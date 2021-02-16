Kıbrıs'ın güneyinde vaka sayısı düşüyor... 81 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 81 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ın güneyinde vaka sayısı düşüyor... 81 yeni vaka, 3 ölüm
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Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucu 81 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

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