Kıbrıs'ın güneyinde vaka sayısı düşüyor... 81 yeni vaka, 3 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucu 81 kişide Koronavirüs tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 81 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucu 81 kişide Koronavirüs tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.