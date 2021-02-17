Kıbrıs'ın güneyinde koruma talepleri 19 bine ulaştı

2020 sonuna kadar, siyasi koruma talebi ile Rum yönetimine başvuru yapan kişi sayısının 18 bin 995 olduğunu, yaklaşık 10 binin başvurusunun kabul edildiği, bin 628 kişiye de mülteci statüsü tanındığı bildirildi.

Politis Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Rum meclisine sunduğu verilere dayanarak, uluslararası koruma talebinde bulunanların büyük bölümünün Suriye, Filistin, Irak, Somali ve İranlılar oluştururken başvuru sahipleri arasında Hindistan, Bangladeş, Nijerya, Nepal, Kongo, Gürcistan, Mısır ve diğer ülkelerden kişiler de olduğunu yazdı.

Gazete Rum yönetiminin 2004’ten bu yana 9 bin 938 kişiye uluslararası koruma, bin 628 kişiyi de mülteci statüsü tanıdığını belirtti.