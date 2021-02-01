Kıbrıs'ın güneyinde 120 yeni vaka, 3 ölüm!

Kıbrıs'ın güneyinde 120 yeni vaka saptandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ın güneyinde 120 yeni vaka, 3 ölüm!
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Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan testler neticesinde 120 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte 3 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güneyde toplam can kaybı 200'ü geçti.

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