Kıbrıs'ın güneyinde 105 yeni vaka, 2 ölüm!

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte yapılan 35 bin 739 test neticesinde 105 yeni vaka saptandı.
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 105 yeni vaka saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte yapılan 35 bin 739 test neticesinde 105 yeni vaka saptandı.