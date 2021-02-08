Kıbrıs'ın güneyinde 105 yeni vaka, 2 ölüm!

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 105 yeni vaka saptandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs'ın güneyinde 105 yeni vaka, 2 ölüm!
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Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte yapılan 35 bin 739 test neticesinde 105 yeni vaka saptandı.

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