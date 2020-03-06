Kadınlardan Bir Saatlik İş Bırakma Eylemi

Güney Kıbrıs’ta binlerce kadın, cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için bir saat süre ile iş yerlerinin önünde toplandı.

Kadınların Şimdi Zamanı Girişimi’nin çağrısı üzerine böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.

Şimdi Zamanı Girişimi 8 Mart Pazar günü Kadınlar Günü düzenlenecek etkinliklerin bir parçası olarak, kadınlara adada cinsiyet eşitliği için insan zincirleri kurmaları ve aile içi şiddete karşı protestoda bulunmaları çağrısında da bulundu.

Çağrıya yanıt olarak, Güney Kıbrıs’ta hem kamu hem de özel sektörde çalışan kadınlar, ofis binaları, bankalar, mağazalar ve restoranların, önüne çıktı, bazıları da zincirler oluşturdu.

Kadınların bu hareketi 11.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.