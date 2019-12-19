Kaçak avcıya yaklaşık 170 BİN TL para cezası kesildi

Kaçak avcıya yaklaşık 170 BİN TL para cezası kesildi
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Polis söz konusu genç hakkında, yasak bölgede avlandığı ve av hayvanın ölümüne neden olması suçundan  25 bin Euro, av izni olmadan av hayvanı bulundurmak suçundan ise bin Euro para cezası kesti.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Avcılık Dairesi’nin,  geçtiğimiz salı akşamı bölgede Kokkinotrimithia bölgesinde ateş açıldığına dair ihbar alması sonucu bölgeye giderek yaptığı araştırmada ölü bir tavşan bulduğunu yazdı.

Gazete bunun daha sonra delil olarak polise teslim edildiğini yazan gazete, bahse konu 24 yaşındaki gencin polise giderek ifade verdiğini belirtti. 

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