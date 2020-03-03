II. Hrisostomos Rumlara Kızdı

Fileleftheros gazetesi ise: “Yürekler Ağızda – İran ve İtalya’da Yeni Ölümler – AB Ülkelerinde Yeni Vakalar” başlıklı haberinde Corona virüsü konusunda AB ve dünya ülkelerindeki son gelişmelere ilişkin geniş yer verdiği haberinde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, sınır kapılarının Rum hükümetince tek taraflı kapatılması kararına ilişkin açıklamasını da yansıttı.

Habere göre Hrisostomos, Kıbrıslı Rumların Uzun Yol’daki (Ledra Yolu) Rum polis barikatını aşma girişimi ve yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, sınır kapısındaki polis ve askerlerin hükümet tarafından görevlendirildiklerini belirterek KKTC’ye giren ve çıkan herkesin kontrol edilmesi, herkesin de buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

BAŞPİSKOPOS HRİSOSTOMOS: “BURDA BİR HÜKÜMETİN OLDUĞU ANLAŞILMALI”

Hrisostomos, “burada hükümetin, yasaların olduğunu ve herkesin her istediğini yapamayacağını anlaması gerektiği” vurgusunda bulunarak “Göstericiler ne yapmak için geçmek istiyorlardı, kumarhanelere gitmek için mi, ucuz benzin almak için ve yoksa başka bir şey için mi? Utanmalılar” şeklinde konuştu.