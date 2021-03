Güney’de yenilenebilir enerji başarısı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Elektrik Kurumu’nun (AİK) Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Michalis Komodromos, Kıbrıs Haber Ajansına verdiği röportajda, AİK’in doğal gazla ortaya çıkan yeni enerji döneminin eşiğinden geçmeye ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının değerlendirilmesine hazır olduğunu söyledi.

Komodromos, AİKin amacının Kıbrıs’ın enerji açısından güçlendirilmesi olduğunu belirterek bunun doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla başarılabileceğini kaydetti.

AİK’in strateji planının uygulama çerçevesinde, 43 milyon avro yatırım yaparak Doğal Gaz Altyapısı Şirketi (ETYFA) hisse sermayesine %30 katıldığını duyurdu ve “amacımız, Kıbrıs’ın Doğal Gaz altyapılarının geliştirilmesiyle enerji açısından güçlenmesine katkıda bulunmak. Bu proje ülkemiz için büyük önem taşıyor” dedi.

Komodromos, doğal gaz kullanımı yönergelerinin gelişmekte olduğunu ve Doğal Gaz ile çalışabilmesi amacıyla AİK Üretim Birimlerinde gerekli değişikliklerin ilerletildiğini belirterek “zamanı geldiğinde Kıbrıs hazır olacaktır” dedi.

Sistemin yeterliliği güvencesi

Yaz döneminde artan elektrik enerjisi talebini AİK’in karşılayıp karşılamayacağıyla ilgili yer alan tartışmalar konusundaki bir soruya Komodromos, AİK’in, Üretim, Nakliye, Depolama ve Tedarik gibi tüm faaliyetlerinde gösterdiği güvenirlikle bilindiğini belirterek elektrik enerjisi üretimi sisteminin elektrik enerjisi talebinin yoğun olduğu dönemlerde bile yeterliliği güvence altına aldığını sözlerine ekledi.

Komodromos, içinden geçtiğimiz dönemde, doğal gaz kullanımı için üretim birimlerinde yapılan değişikliklerle birlikte tesiste, çevre koruması için kirliliğe karşı modern sistemlerin yerleştirilmesinde gerekli çalışma kontrollerin yapıldığının altını çizerek “bunlar, AB talimatlarına uymamız ve Çalışma Bakanlığının çalışma ruhsatları tarafından belirlenen sera gazları kirliliği limitini çerçevesinde gerçekleşiyor.”

“Bu, eş zamanda her Üretim Biriminde gerçekleştirilen büyük ve karmaşık bir projedir. Her durumda, her olasılığa karşı kesintisiz elektrik enerji üretimini güvence altına alıyor” dedi.

Komodromos, 2021 ve 2022 yaz dönemi için geçici üretim birimleri kiralanması yönünde AİK tarafından hiçbir anlaşma yapılmadığını açıkladı ve “AİK üretim sistemi yaz döneminde talep ihtiyacını karşılayacak konumdadır” dedi.

Geniş Vasiliko bölgesinde bir şey yaşanması durumunda üretim birimlerinin tek bir alana toplanması yönünde AİK sendikalarının endişelerine yanıt veren Komodromos, elektrik enerjisi üretim birimlerinin Vasiliko, Dikelya ve Moni bölgelerine yayılmış olduğunu kaydederek, yeni birimler de içeren AİK’in kalkınma projelerinin uzmanlık çalışmalarının sonucu olduğunu ve uzman danışmanların yardımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bu çalışmaların, pazar ve rekabet, doğal gazın yeni üretim birimlerine sunuş tarihi, yenilenebilir enerji kaynaklarının Kıbrıs’ın elektrik bağlantısı ile bağlantısı derecesiyle ilgili tüm verileri ve üretimi dikkate aldığını dile getirdi.

“AİK’in hedefi yeni üretim birimlerinin üretim maliyetini düşürmesi ve açık pazarlarda rekabet sağlanması” diyen Komodromos, AİK Üretiminin Devlet İhalelerinin alınmasıyla uygulanmaya konulacağını açıkladı.

Yeşil Enerji geleceği

AİK Yönetim Kurulu Başkanı, çabaların, petrol bağımlılığının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve gelecek için yeşil enerji vizyonu yönünde olduğunu vurguladı.

AİK’in 2014’ten itibaren, Tseri’de 3MW ve Limasol’da Akrotiri bölgesinde 12MW gücünde bir Fotovoltaik Parkı oluşturduğunu açıkladı.

Aynı zamanda, bu çalışmalarla çevreden 17.000 ton eş değerde karbondioksit salınımının azaltıldığını ve projenin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yönündeki ulusal hedeflerin başarılı olmasına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

AİK üretimine Yenilenebilir Enerji Kaynakları projesinin de eklenmesinin ülkeye eşsiz yararla sağladığını ve elektrik fiyatlarının düşüş düzeyde istikrarlı kalmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Akrotiri’de kurulan fotovoltaik parkla eş zamanda, AİK’in Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde tüm okullara fotovoltaik tesisler kurduğunu, Örgütün, Kıbrıs Başpiskoposluğu ile, Achera bölgesinde büyük bir fotovoltaik park kurmak amacıyla konsorsiyum oluşturduklarını ve projesinin ihale sürecinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

AİK’in aynı zamanda İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs’taki tüm topluluk ve köylerin yeni teknoloji LED lambalarıyla ışıklandırılması yönünde anlaşmaya vardıklarını belirten Komodromos mevcut deneyimli ve uzman insan gücüyle bu büyük projenin büyük bir bölümünün tamamlandığını duyurdu.

Araç enerji takviyesi istasyonları arttı

Komodromos sözlerine devamla, Örgütün, Kıbrıs’ta elektrikli otomobillerin artması çabalarını desteklediğini belirterek bu amaçla altı yıl önce elektrikli araç sahiplerinin kamu kullanımı alanlarında ulaşabilecekleri e-charge hizmetleri oluşturulduğunu, şu anda tüm Kıbrıs’ta 24 istasyon, 48 yükleme (şarj) noktası bulunduğunu açıkladı.

Aynı zamanda, 2025 yılına kadar 400.000 sayacın akıllı sayaçlarla değiştirilmesinin planlandığını açıkladı ve “akıllı sayaçlar, yeni SCADA/DMS Teslim Kontrolü Sistemi ve MDMS sistemi elektrik pazarının normal işleyiş şeffaflığını rekabetin normal işleyişinde temel oluşturuyor” dedi.

Komodromos, Enerji Bakanlığı ve ΡΑΕΚ ile sıkı işbirliği içinde AİK’in ulusal stratejisini gerçekleştirdiğini ve ortak amacın önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak enerji zorluklarının sonuç verici bir şekilde göğüslenmesi olduğunu sözlerine ekledi.