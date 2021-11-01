banner38

Güneyde kadının içinde sünger unutan jinekoloğa 230.000 € tazminat

banner32

Güneyde kadının içinde sünger unutan jinekoloğa 230.000 € tazminat
banner41
banner37
banner23

Limasol bölge mahkemesi, histerektomi sonrası  hastanın vajinasında cerrahi süngeri unutan jinekoloğa 230.000 Euro'dan fazla tazminat ödemesine hükmetti.

Olay on yıl önce Limasol merkezli bir klinikte gerçekleştirilen operasyonda  yaşandı.

Ameliyattan sonra, akut karın peritoniti ve sepsisten mustarip olan hasta doktorla temasa geçti, doktor muayene etmeden yanlış bir şekilde bunun hafif bir ameliyat sonrası enfeksiyon olduğu sonucuna vardı ve kadına Voltaren anti-inflamatuar hapları almasını tavsiye etti.

Ancak semptomları devam ettiği için başka bir doktordan tavsiye isteyen hasta acilen başka bir kliniğe yatırıldığı ve burada ameliyat olduğunu ve cerrahi süngeri çıkarıldı.

Toplamda beş ameliyat geçiren hasta 21 gün yoğun bakımda kaldı.

Doktor, tıbbi ihmalden suçlu bulundu ve mahkeme, başvuranı, 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren toplam 232.225,00 € artı yasal faize ve davacının zarar ve ziyanlarına ilişkin yasal masrafları ödemeye mahkum etti.

Karara itiraz eden doktor Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Çeviri HABER KIBRIS

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar'dan Sucuoğlu açıklaması
Tatar'dan Sucuoğlu açıklaması
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3