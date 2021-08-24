Güney’de en genç koronavirüs hastası 31 yaşında

Larnaka – Mağusa Genel Hastanesi Bilimsel Müdürü Amalia Hadjiyianni Kıbrıs Haber Ajansı KHA’ya yaptığı açıklamada bugün Referans Hastanesindeki 50 hastanın Artırılmış Bakım Biriminde bulunduğunu, en genç hastanın 31, en yaşlı hastanın 89 yaşında; yaş ortalamasının ise 60 olduğunu söyledi.

Hadjiyianni 50 hastadan sadece sekizinin aşılanmış olduğunu ve hastaların %84’ün ise aşısız olduğunu açıkladı.

Larnaka Genel Hastanesindeki 12 hastadan birinin yoğun bakımda olduğunu, Tersefanou Eden Rehabilitasyon Merkezinde ise 139 hastanın bulunduğunu belirtti.

Hadjiyianni Delta varyasyonun genç insanlarını hastalandıracak kadar çok bulaşıcı olduğunu, ani fenalaşmalarla hastaların yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hastaların önce hafif semptomlar gösterebileceklerini, 5. ve 7. günde Solunum cihazına ihtiyaçları olup yoğuna bakıma alınabileceklerini kaydetti.

Hadjiyianni bir kez daha COVİD aşılarının ciddi hastalıklara karşı koruduğunu belirterek buna ek olarak kişisel korunma önemlerine de çok dikkat edilmesi çağrısında bulundu.