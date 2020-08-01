Güney'de 9 kişiye bulaştırdı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen testler sonucunda 25 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesi ve özellikle Limasol’u kapsayan yeni önlemler Rum basının manşetlerinde geniş yer buldu.

Altihia gazetesi; “Dizginler Yeniden Sıkılıyor – Anastasiadis: Önlemlere Uyulmazsa Daha Da Sıkılaştırılacak – Durum Hali Hazırda Tehlikeli Bir Şekilde Kontrolden Çıkıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün 25 yeni vakanın tespit edilmesinin endişe yarattığını belirtti ve özellikle Limasol bölgesini kapsayan yeni önlemleri okuyuculara aktardı.

BİR KİŞİ 9 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI

Gazete, dün tespit edilen 25 pozitif vakanın 20’sinin Limasol bölgesinden olduğunu, bu 20 vakadan 15’inin tüm kuralları çiğneyerek test yaptırmak için özel laboratuvarlara başvuran kişiler olduklarını belirtti.

Habere göre, dün yapılan testlerde pozitif vakalardan biri Yunanistan’dan, diğeri ise Mağusa bölgesinde işe girmek için başvuruda bulunduğu için test yapılan ve daha önce adaya gelişinde negatif test sonucu ibraz eden bir Bulgaristanlı. Bir diğer vaka Beyrut’tan Güney Kıbrıs’a giden bir kişi olarak açıklanırken, bir diğer iki kişinin ise, semptomlar göstererek kendileri gidip test yaptırdıkları belirtildi.

Gazete, bu beş kişinin dışındaki 20 kişinin ise temaslı takibi sonucunda yapılan testlerle tespit edildiklerini, bu kişilerden 9’unun, 28 Temmuz tarihinde pozitif olduğu açıklanan Ukraynalı bir kişinin temaslıları olduklarını aktardı.

Benzer bir durumun ABD’den gelen bir şahıs için de geçerli olduğunu, şahsın beş kişiye virüs bulaştırdığını vurgulayan gazete, yine daha önce pozitif olduğu açıklanan ve bir şirkette çalışan bir kişinin de beş temaslısı bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla pozitif vaka sayısı toplam bin 114’e ulaştı.

SAĞLIK BAKANI: “ABD’DEN GELDİ KARANTİNAYI ÇİĞNEDİ GEZMEDİK YER BIRAKMADI”

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin aldığı yeni önlemleri duyururken, salgın konusunda çok kritik bir dönemde bulunulduğu uyarısını yaptı.

Yoannu, temaslı sayısının bu kadar çok olmasının sebebinin, vatandaşların gösterdiği gevşeklik ve kuralların çiğnenmesi olduğuna vurgu yaparak, ABD’den gelen ve kendi ikametgahında karantinada olması gereken bir şahsın, karantinasının üçüncü gününde kuralları çiğnemesine değindi.

Söz konusu şahsın adada gezmedik yer bırakmadığını ifade eden bakan, kendi kendini karantinaya alması gereken kişilerin listesinin bundan böyle polise verileceğini ve kontrollerin arttırılacağını vurguladı.

Yoannu ayrıca, 40 yaş altı vakaların sayısında büyük artış gözlemlendiğine de dikkat çekerek bu kişilerin çoğunun semptom göstermediklerini, bu yüzden de önlem almayarak virüsü bulaştırdıklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden hiçbir turistte vaka tespit edilmediğini belirten Yoannu, vakaların ya Kıbrıslılar ya da Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet edenlerden çıktığını da vurguladı.

Öte yandan bir uyarı da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’ten geldi.

Anastasiadis dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak aldıkları yeni önlemlere uyulmaması halinde önlemlerin daha da sıkılaştırılabileceği uyarısında bulundu.

Anastasiadis, önlemlere uyulmaması halinde daha sıkı önlemler almak zorunda olacaklarını, bunun da tehlikeli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade ederek, halkı gevşememe ve önlemlere uymaya çağırdı.

ÖNLEMLER

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanı Yoannu tarafından dün açıklanana yeni önlemlere geniş şekilde yer verdi.

Alınan yeni önlemlerin, tüm Güney Kıbrıs’ta uyulması gerekenler ile Limasol bölgesinde uyulması gerekenler şeklinde ikiye ayrıldığını vurgulayan gazete, kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda maske kullanımının tüm Güney Kıbrıs’ta zorunlu hale getirildiğini aktardı.

Açıklanan önlemlere göre, maske takmak 6 yaşın üstündeki çocuklar için de zorunlu hale getirilirken, maske takmama cezası ise 300 Euro olarak açıklandı.

Kendi kendini karantinaya alması gerekenlerin polis tarafından kontrol edilmeleri, havaalanlarında yapılan test sayılarının arttırılması, özel ve kamu hastanelerine ziyaretçi sayılarının mümkün mertebe kısıtlanması ve işyerleri, eğlence yerleri ve diğer gerekli yerlere yapılan polis kontrollerinin arttırılması genelde uygulanacak önlemler olarak açıklandı.

Habere göre Limasol bölgesinde ise yukarıdakilere ek olarak, sosyal buluşmalarda kişi sayısının 10’u geçmemesi şartı getirilirken, restoran, eğlence yerleri ve kiliselerde bir araya gelecek insan sayılarına ise kısıtlama getirildi.

Bu önlemlerin üç hafta süreyle geçerli olacağı ve sadece Limasol kentini değil tüm Limasol bölgesini kapsadığı vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis; “Kontrol Kaybediliyor – Bugünden İtibaren Hepimiz Maske Takıyoruz ve Havaalanlarında Önlemler Artıyor.”

Fileleftheros; “Korkudan Bir Adım Geride – Semptom Göstermeyenler Saatli Bomba – Bir Kişi Dokuz Kişiye Bulaştırdı, Diğeri İse Beş.”

Haravgi; “Daha Kötüsünden Kaçınmak İçin Kısıtlamalar – 25 Yeni Vaka.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, 12:40