Güneyde 3’üncü aşamaya geçildi

Kıbrıs’ın güneyi 9 Haziran 2020 Salı gününden itibaren COVID-19 ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirler aşamalı olarak kaldırılması stratejisi çerçevesinde 3’üncü aşama sınırlamaları azaltma uygulamasını yürürlüğe koydu.

Bu aşama, 14 Temmuz’da değil 24 Haziran’da sona erecek.



Havaalanları ve limanlarla birlikte, kapalı alanlardaki ikram servis hizmetleri, oteller, açık hava tiyatroları ve açık alan sinemaları, seyircisiz spor karşılaşmaları, anaokulları ve kreşler, çocuk kulüpleri, açık hava çocuk oyun alanları tam gün yeniden açıldı.



13 Haziran’dan itibaren de casinolar, dans okulları, diğer spor okulları, jimnastik ve tematik parklar açılacak.



Kıbrıs Rum Spor Bakanlığı, şimdiki epidomiyolojik veriler esasında, 10 kişiden fazla gruplaşma uygulamasının 24 Haziran’a kadar devam edeceğini hatırlattı.



Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou, tiyatroların ve kapalı sinemaların Ağustos başında açılacağını, festivallere, konserlere, evlilik kutlamalarına ve vaftiz törenlerine 1 Eylül’de izin verileceğini bildirdi.

