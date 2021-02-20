Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 107 yeni pozitif vakaya rastlandı!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 31 bin 755 test yapıldı, 107 vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından, hastanede tedavi altında bulunan 77 Koronavirüs hastasından 22’sinin durumunun kritik olduğu da bildirildi.