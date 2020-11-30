Güney Kıbrıs’ta sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakalarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla uygulamada olan önlemlerde değişikliğe gidildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün gece yarısından itibaren Limasol ve Baf’a yönelik uygulanan Covid-19 önlemleri kaldırılarak, tüm Güney Kıbrıs’ta yenilerinin uygulamaya konulduğunu yazdılar.

Sokağa çıkma yasağı yürürlükte

Gazete, uygulamaya giren önlemlere ayrıntılı şekilde yer verdiği haberinde, özellikle akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğuna, restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin akşam 19.00’dan sonra kapalı olacağına ve toplu gösteriler ile diğer faaliyetlerin yasaklandığına dikkat çekti.

Haberde, dün 152’si PCR, 114’ü ise hızlı test olmak üzere toplamda 266 yeni vaka tespit edildiğinin altı çizilirken, hızlı test sonuçlarının ise PCR testlerle doğrulanma oranının yüzde 98 olduğu aktarıldı.

Gazete, dünkü testlerde, Limasol’da bir huzurevinde 14 vaka tespit edildiğini dikkat çekerken, Güney Kıbrıs hastanelerinde tedavi gören hasta sayısının ise 119 olduğunu bildirdi.