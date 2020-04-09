Güney Kıbrıs’ta Pournara Kampı’nda dayanılmaz koşullar!

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa ilçesinde bulunan Pournara Kampı’nda tutulan mültecilerin bulundukları sağlıksız koşullar, sosyal medyada yayınlanan video ile gözler önüne serildi.

Pournara Kampı’ndan yayınlanan videoda yer alan açıklama şöyle:

“Zaten kabul edilemez ve sağlıksız koşullara ek olarak bugünkü yağmur kampı cehenneme çevirdi… Çadırların zemini yağmur yağmurdan su bastı. Özellikle geceleri nemli ve soğuk ortam, hasta olma riskini dramatik bir şekilde artırır. Ayrıca, gözaltına alınan mülteciler bu öğleden sonra öğle yemeği yemedi. Koşullara karşı itiraz ettiklerinde kamp personeli ikinci kapıya zincir vurarak tepki gösterdi. Keyifli gözaltı, dondurucu ve aç bir gün daha!”