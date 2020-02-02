Güney Kıbrıs'tan rahatlatan haber

Güney Kıbrıs'tan rahatlatan haber
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Rum Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya aldığı 22 yaşındaki Çin’li gence test yapıldığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını, gün sonuna kadar serbest bırakılacağını duyurdu. 

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Çin’li gençten alınan örnekler, Yunanistan’daki bir enstitüye gönderildi ve sonuçlar negatif çıktı. 

Çinli genci tedavi eden doktorlar dün yaptıkları açıklamada da, ateşinin düştüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu ve koronavirüsten şüphelenmediklerini ifade etmişlerdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 20:25
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