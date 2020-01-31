Güney Kıbrıs'tan Kötü Haber Geldi: Bir Kişi Koronavirüsü Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Güney Kıbrıs'tan Kötü Haber Geldi: Bir Kişi Koronavirüsü Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
banner23

Rum Sağlık Bakanlığı az önce attığı tweet ile koronavirüsü olduğundan şüphelenilen Çinli bir adamın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını açıkladı.

Cyprus Mail’in haberine göre Çin kökenli, Kıbrıs'ta daimi ikamet eden adamın, son birkaç gün içinde adaya geri döndüğü ve havaalanında yapılan taramada yüksek ateş teşhisi konduktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve izole ortama konulduğu kaydedildi.

Çinli adamın şu anda koronavirüsle benzer semptomlarla izole durumda müşahade altında tutulduğu kaydedildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarıyla ilgilenmek için kabul edilen protokolün takip edildiğini söyledi.

Rum doktorlar ise Tip A grip virüsü olasılığını dışlıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Corona virüsüne karşı ‘kolonya’ önerisi!
Corona virüsüne karşı ‘kolonya’ önerisi!
  1. Türkiye

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort