Güney Kıbrıs'taki yangın tamamen kontrol altında: Yangının bilançosu ağır!



Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Arakapas'ta başlayan ve bugün akşama kadar devam eden yangın, 55 kilometrekarelik alanı küle çevirdi ve Limasol ile Larnaka'daki yerleşim yerlerine yayıldı. Yangında 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi evlerini tahliye etti.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum İtfaiyesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangında aktif bölge kalmadığı, sadece bölge bölge küçük alevlenmelerin bulunduğu, soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer tüm alevler sönene kadar tetikte kalsa da, Rum hükümet sözcü yardımcısı Niovi Parissinou yaptığı açıklamada, tüm halkın artık güvende sayıldığını söyledi.

"Yunan ve İsrail uçaklarının etkili mücadelesi sonucu azalan yangının, itfaiye ve ormancılık ekipleri tarafından kontrol altına alındığını ve denetlemelerin yapıldığını açıkladı.

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı ve bölge ofislerinin üyelerinin zararların maliyetini saymaya başlaması için çalışma başlatılacağı açıklandı. Evlerinden kaçan bölge sakinlerine mümkünse geri dönebilecekleri söylendi.

Kıbrıs Postası

