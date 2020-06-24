Güney Kıbrıs'ta mülteci kampında insanlık dışı görüntüler

Mültecilerin tutulmakta olduğu Kokkinotrimithia’daki “Purnara” kampını ziyaret eden AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, yaşam koşullarının “sefil olduğunu” saptadı, “uyarılarımızdan sonra çocuklar kadın koğuşuna aktarıldı. Çocukların cinsel istismara uğradığı şikâyetleri araştırılıyor. İnsan hayatına, uluslararası ve Avrupa sözleşmelerine saygı gösterelim” mesajını verdi.

Haravgi’nin “Purnara Misafirhane Değil Kapalı Cezaevi” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraf destekli aktardığı haberine göre Kiprianu, partililerden oluşan bir heyetle dün “Purnara Misafirhanesini” ziyaret etti, parti tarafından toplanan gıda ve acil ihtiyaç malzemesi dağıttı. Mültecilerin Kiprianu’ya “bu kadar uzun süre bu sefil şartlarda tutulmalarının” sebebini sordu.

Kiprianu, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, mültecilerin barındığı alanların iyileştirilmeye muhtaç olduğunu, 5’erli gruplar halinde klimasız konteynerlerde barınmak zorunda kalındığını, dolap vantilatör ve diğer zaruri gereçler bulunmadığını, “misafirhanenin” tel örgülerle çevrili olduğunu söyledi.

Kampta, 6 çocuklu bir aile de bulunduğunu ancak baba da Güney’de olmasına rağmen ailenin bir araya gelemediğini, bu prosedürün çok uzun sürdüğünü söyleyen Kiprianu, mültecilerin büyük çoğunluğunun kamptaki yemekten şikayetçi olduğunu da söyledi.

Kiprianu’nun, Purnara’da çocukların da kalıyor olduğunu kabul etmeyen Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’e “çocukların erişkinlerle birlikte tutulması akıl alır değil” diyerek tepki gösterdiğini kaydeden gazete, çocukların cinsel tacize uğradığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya değinerek, “umarım sorumluluğun kime ait olduğu ortaya çıkar, çünkü çocuklar yetişkinlerle birlikte kalıyor. Çocuklar daha dün kadın koğuşuna nakledildi” dedi.

Gazete, Bakan Nuris’in kampta çocuk değil, çocuk olduğunu iddia edenler bulunduğunda ısrar ettiğini ve daha önce çocuk olduğunu beyan eden bir kişiye test yapıldığını ve erişkin olduğu sonucuna varıldığını söylediğini yazdı.

Alithia’nın “Mülteciler Meselesinin Yönetimi Konusunda… Nuris ve Andros Anlaşamadıkları Konusunda Uzlaştı” başlıklı haberine göre “Purnara”da çocukların cinsel tacize uğradığı şikayeti pazartesi günü Rum meclisinin ilgili komitesinde gündeme gelmiş, Bakan Nuris, polise soruşturma başlatması talimatı verdiğini açıklamıştı.