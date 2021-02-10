Güney Kıbrıs'ta kısıtlamaları 28 Şubat’a kadar uzattı

Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs dahil birçok Avrupa ülkesinde saptanan yeni, daha agresif ve daha çabuk bulaşan mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili kaygıyı dikkate alarak koronavirüse karşı alınan kısıtlama önlemlerini 28 Şubat 2021’e kadar uzattı.

Güney Kıbrıs'ta kısıtlamaları 28 Şubat’a kadar uzattı
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Rum haber kaynaklarına göre, pandeminin yönetilmesi için oluşturulan bakanlar komitesinin, kısıtlamaların daha yavaş ve dikkatli kaldırılması gerektiği yönündeki telkinini benimseyen Bakanlar Kurulu’nun virüsün mutasyona uğramasını da göz önünde bulundurdu.

Komite, epidemiyolojik verilerdeki olumlu gelişmelere rağmen, 8 Şubat’ta başlanan kısmi açılmanın sonuçlarının ancak gelecek haftalarda alınabileceğinden tedbirlerin devamından yana tavır koymuştu.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çalışanların, haftalık antijen hızlı test metodu ile kontrol edilmesi programının devamına da karar verdi

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