Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden açıklama

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin Alsancak bölgesindeki vakaların sebenini Güney Kıbrıs'ta çalışanlara bağladığı kaydedildi.

Pilli'nin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Anlaşılan o ki yılbaşı gecesinde otellerde yaşanan kutlama rezilliklerini örtme ve gündemi başka yöne kaydırarak hedef şaşırtmadır" ifadelerine yer verildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

"06/01/2021 tarihinde sağlık bakanımızın katılmış olduğu Basın Odası programında Alsancak bölgesinde son günlerde artan vakaların sebebini yine Güney Kıbrıs’ta çalışanlara bağlayan açıklamaları nedeni ile bizlere cevap verme hakkı doğmuştur.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki 14 Aralık 2020 tarihinden beridir çalışanlar olarak güneyde ki işlerine bir çok çalışan arkadaşımız gidememekte olup bu tarihten sonra da uygulanan kararlar neticesinde bir kısım arkadaşlarımız karantina otellerinde ailelerinden uzak ve temassız olarak işlerine gidip gelmişler ve bu arkadaşlarımız otellerden ayrılmadan önce sağlık ekipleri tarafından teste tabii olarak evlerine dönmüşlerdir.

Sayın bakana Alsancak’taki bulaş ile ilgili sorulan soru üzerine bu bölgedeki bulaşın sebebini ve gerekçesini açıklama şeklini hayretler içinde dinlemiş ve gerçekten uzak bu açıklamasının ispatını talep etmekte olduğumuzu ve bu cevabı buradan bir kez daha kınadığımızı belirtiriz. Sayn. Bakanın vermiş olduğu bulaş gerekçesi ile ilgili cevabı bir buçuk ay önce güney çalışanlarından 1 arkadaşımızın koıronavirüs testinin pozitif çıkması ve bu nedenle bu arkadaşımızdan tüm Alsancak bölgesinde yayılmasıyla olduğuna ilişkin söylediği ‘temaslıların temaslısının temaslılarıdır’ söylemi tamamen hiç bir dayanağı olmayan, gerçekten uzak bir açıklama olmakla birlikte anlaşılan o ki son dönemlerde özellikle de yılbaşı gecesinde otellerde yaşanan kutlama rezilliklerini örtme ve gündemi başka yöne kaydırarak hedef şaşırtmaktan öteye gitmemektedir.

Bir kez daha Ali Pilli’nin bizlerle ilgili doğruları, verileri ile tek tek açıklamasını talep ederiz. Buradan son kez Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kuruluna bildirmek isteriz ki 10/01/2021 tarihinden önce ve sonrasında aldığınız veya alacağınız kararlar sonrasında uğradığımız veya uğrayacağımız her türlü maddi ve manevi zarar ziyanımızdan Sağlık Bakanlığını ve hükümetimizi sorumlu tutacağımızı, gerekli olan tüm yasal haklarımız ile ilgili prosedürleri 10/01/2021 tarihinden sonra bizlerle ilgili alacağınız kararlara göre başlatacağımızı bir kez daha bildiririz. Tüm halkımıza sağlık içinde geçirecekleri bir yıl dileriz.

G.K.Ç Derneği Yönetim Kurulu”