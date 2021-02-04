Güney Kıbrıs'ta 5 ölüm daha!

Kıbrıs'ın güneyinde 116 yeni pozitif vaka saptandı, 5 kişi hayatını kaybetti...

Güney Kıbrıs'ta 5 ölüm daha!
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 116 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Güneyde toplam vaka 31 bin 379 olurken, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi.

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