Güney Kıbrıs'ta 33 bine yakın kişi aşılandı

Rum Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde 27 Aralık 2020 – 5 Şubat 2021 döneminde toplam 32 bin 837 Koronavirüs aşılaması yapıldığını açıkladı.



Ulusal aşılama planına göre 80 yaş üzeri toplam 22.813 vatandaşa birinci doz aşıları yapıldı. Bakanlık açıklamasında, kamudaki tüm sağlık çalışanları, özel sektörle bakımevinde yaşayanlar ve personeline ikinci doz aşı yapılmasına devam ediliyor. 80 yaş üzeri vatandaşlara aşıları randevu usulüyle yapılıyor. Bakanlık toplam 10 bin 24 yaşlı vatandaşa ikinci doz aşılarının yapıldığını bildirdi. Rum Sağlık Bakanlığı halka, yaşlarına göre aşı platformu açılır açılmaz aşı randevularını almalarını tavsiye etti. 21 Şubat’a kadar platformda 80 yaş üstü 10.058 kişi randevu alabilecek.





Bakanlık Şubat ayı içinde 75 yaş üzeri bütün vatandaşları ve bütün sağlık çalışanlarını aşılmayı planlıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 20:52