Güney Kıbrıs, Rus uydu devletine dönüşme riskini taşıyor

Cyprus Mail’in makalesine göre, Rusya Federasyonu'nun Güney Kıbrıs’taki siyasi sistem üzerindeki etkisi artıyor ve partilerin çoğunluğunun açıklamasından da anlaşılabileceği üzere, Kremlin'in etkisi Sovyetler Birliği zamanında olduğu kadar derinliğini koruyor.

Çarpıcı makalede şu ifadelere yer verildi:

“Batı, bugün, Kırım'ın ilhakı ve daha önce Osetya'nın işgali durumunda, yaptırımlarda AB ortaklarımıza karşı Moskova'dan yana kaçınılmaz olarak taraf tutan taraflar ile bugün hiçbir şey değişmedi ve bazıları Rusya'ya bir deniz üssü teklif etme çağrısında bulundu.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin otosefali konusundaki anlaşmazlığın da gösterdiği gibi, Moskova'nın siyasi sistemin yanı sıra Kıbrıs Kilisesi üzerinde de sıkı bir etkisi olduğu görülüyor. Kıbrıs Kutsal Sinodunun dört üyesi - Limasol, Kykkos, Tamasos ve Amathous piskoposları - Moskova'nın yetkisi altındaki Ukrayna Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan Rum Ekümenik Patrikliğine karşı Rus Kilisesi'nin yanında açıkça yer aldılar, ancak bu ilişkiler Kırım'ın ilhakından sonra koptu.

Başpiskopos Hrisostomos, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Kilisesi'nin Ukrayna Kilisesi'ni de tanıdığını duyurdu ve Kutsal Sinod'un onayını istemeden kararı aldığı için dört piskoposun eleştirilerine neden oldu. Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce, İstanbul'daki Ekümenik Patrik, Hrisostomos'un kararını övdü.

Teolojik argümanların esasını bilmiyoruz, ancak şaşırtıcı olan dört Kıbrıslı piskoposun, ekümenik patriğe, Yunanistan başpiskoposuna ve kendi başpiskoposuna karşı Başkan Putin ile birlikte çalışan Moskova Patrikhanesi'nin açık bir şekilde yanında yer almasıdır. Herhangi bir Kıbrıslı siyasetçi Yunanistan ve Helenizm ile ihtilaflı bir yabancı gücün yanında yer almış olsaydı, meslektaşları, medya ve kilise liderleri tarafından kötülenir ve ihanetle suçlanırlardı.

Ekümenik Patrik'i sistematik olarak baltalayan Moskova Patrikhanesinin savunucuları olarak hareket eden dört piskoposun Rum Ortodoksluğuna ihanetinden kimse söz etmedi. Piskoposlar, siyasetçilerin ardından, Yunan Ortodoksluğuna ihanetlerinin gizemli ve teolojik tekniklerini gerekçe göstererek Rusya'nın çıkarlarını savunuyorlar. Başpiskopos Hrisostomos, Moskova'nın diktalarını izlemesi için onlar tarafından zorbalığa uğramayı reddetti. Umarız onun örneğini izlemeye hazır bir veya iki politikacı olur, çünkü Kıbrıs bir Rus uydu devletine dönüşme riskini taşıyor.”