Güney Kıbrıs listeyi güncelledi

Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Epidemiyolojik Gözetim Biriminin, çeşitli ülkelerin Covid-19 hastalığına yönelik epidemiyolojik tablosunu yayımladığı ve bu tabloya, ülkelerin Rum sağlık bakanlığı yetkilileri tarafından “yeşil”, “turuncu”, “kırmızı” ve “gri” kategorileriyle sınıflandırıldığı ayrıntılı bir listenin eşlik ettiği belirtildi.

Bu sınıflandırmanın 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını bildiren Rum haber kaynakları, bu aşamada düşük riske sahip yeşil kategorideki ülkeleri şöyle sıraladı;

YEŞİL KATEGORİ

Schengen bölgesi ülkeleri: İzlanda

Üçüncü ülkeler: Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Suudi Arabistan

Üçüncü kategoriye giren ülkelerden gelecek olan yolcular için Covid-19 laboratuvar testi belgesi ve kendi kendilerini izole etmelerinin gerekmediği, 1-31 Mart tarihleri arasında ise, yeşil kategoriye giren ülkelerden gelecek olan tüm yolcuların Güney Kıbrıs’a varışları esnasında masrafları Rum Yönetimi tarafından karşılanacak olan PCR testine tabi tutulacağı belirtildi.

1 Nisan tarihinden itibaren ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.

TURUNCU

Turuncu Kategorideki Ülkeler- Potansiyel olarak düşük riske sahip fakat yeşil kategoriyle karşılaştırıldığında daha fazla şüpheye sahip ülkeler:

AB üye ülkeleri: Portekiz

Üçüncü Ülkeler: Çin (Hong Kong ve Makao dahil), Güney Kore ve Tayland

Bu kategoride bulunan ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkelerinden ayrılmalarının 72 saat öncesinde PCR testi yaptırmış olmaları ve testin negatif olduğunu gösteren bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Turuncu kategorideki ülkelerden gelecek olan ve aşağıdaki kategorilere giren yolcuların Güney Kıbrıs’a varışları esnasında PCR testi yapabilecekleri de belirtildi;

1. Kıbrıs vatandaşları ve aile fertleri (yabancı uyruklu eşleri ve reşit olmayan çocukları dahil)

2. Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden kişiler

3. Viyana Sözleşmesi uyarınca Güney Kıbrıs’a girme hakkı olan kişiler

4. Uyruklarına bakılmaksızın, ikamet ettikleri ülkeler laboratuvar analizi hizmeti vermeyen kişiler.

Bu kişilerin yaptıracağı testlerin ücretleri kendileri tarafından karşılanacak aynı zamanda test sonuçları çıkana kadar kendi kendilerini evde izole etmeleri gerekecektir.

KIRMIZI

Kırmızı kategoriye sahip ülkeler- yeşil ve turuncu kategoriye göre daha fazla riske sahip ülkeler:

AB üye ülkeleri: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Lüksemburg, Romanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Malta, Hollanda, Macaristan, Polonya, Finlandiya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Almanya, Danimarka, İrlanda

Küçük Ülkeler: Andora, Monako, Vatikan, San Marino

Schengen Bölgesi Ülkeleri: İsviçre, Lihtenştayn, Norveç

Üçüncü ülkeler: Birleşik Krallık, İsrail, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Ürdün, Lübnan, Mısır, Belarus, Katar, Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Gürcistan, Bahreyn, Ruanda

Bu kategoride bulunan ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkelerinden ayrılmalarının 72 saat öncesinde PCR testi yaptırmış olmaları ve testin negatif olduğunu gösteren bir belgeye sahip olması aynı zamanda Güney Kıbrıs’a varışlarında da test yaptırmaları gerekmektedir.

Bu kişilerin yaptıracağı testlerin ücretleri kendileri tarafından karşılanacak aynı zamanda test sonuçları çıkana kadar kendi kendilerini evde izole etmeleri gerekecektir.

Aşağıda kategorilerde yer alan kişiler ise kırmızı kategoride bulunan ülkelerden Güney Kıbrıs’a yalnızca ülkeye varışlarında test yaptırarak girebilecektir:

1. Kıbrıs vatandaşları ve aile fertleri (yabancı uyruklu eşleri ve reşit olmayan çocukları dahil)

2. Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden kişiler

3. Viyana Sözleşmesi uyarınca Güney Kıbrıs’a girme hakkı olan kişiler

Bu durumda, 1-3’üncü maddelerde belirtilen kişiler, ülkeye varışlarının ardından 72 saat zorunlu karantinada kalacaklar ve 72 saat geçmesinin ardından yeniden PCR testine tabi tutulacaklar. Test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinadan çıkacaklar.

GRİ

Gri kategori ülkeleri (Özel İzinli): Yukarıdaki kategorilerde belirtilmeyen ülkeler (yeşil, turuncu ve kırmızı) gri kategoriye girmiş kabul edilir. Bu kategoriye giren ülkeler açısından, Güney Kıbrıs’a girişler yalnızca aşağıda belirtilen kategorilere giren kişilere izin verilmektedir;

1. Kıbrıs vatandaşları ve aile fertleri (yabancı uyruklu eşleri ve reşit olmayan çocukları dahil)

2. Avrupa vatandaşları, Avrupa Ekonomik Alanı (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) ve İsviçre vatandaşları

3. Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden kişiler

4. Viyana Sözleşmesi uyarınca Güney Kıbrıs’a girme hakkı olan kişiler

5. 2021 yılındaki bulaşıcı hastalıklar yasası tarafından belirlendiği üzere, ülkeye, Güney Kıbrıs tarafından girişine izin verilen üçüncü ülke vatandaşı kişiler

Bu kategoride bulunan ülkelerden gelecek olan yolcuların, ülkelerinden ayrılmalarının 72 saat öncesinde PCR testi yaptırmış olmaları ve testin negatif olduğunu gösteren bir belgeye sahip olması gerekmektedir. 2’inci kategori haricindeki geriye kalan tüm kişiler masraflarını ödemek kaydıyla Güney Kıbrıs’a varışlarında da test yaptırabilirler.

Gri kategorideki ülkelerden Güney Kıbrıs’a gelen yolcular 14 gün zorunlu karantinada kalırlar veya buna alternatif olarak, 10 gün zorunlu karantinayı kabul edip, 10’uncu gün yeniden test yaparak, testlerinin negatif çıkması durumunda karantinadan çıkarlar.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 17:01