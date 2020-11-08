Güney Kıbrıs Koronavirüs sarmalında

Güney Kıbrıs’ta yapılan 4 bin 72 test sonucunda toplam 314 Koronavirüs vakası belirlenirken sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki bir adamın da hayatını kaybettiği ifade edildi.



Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 27’ye yükselirken toplam vaka sayısı da 5 bin 871’e çıktı.



MEZBAHADA 92 VAKA

Belirlenen 314 vakadan 92’sinin Güney Lefkoşadaki mezbaha personeli olduğuna da dikkat çekildi.

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda Koronavirüs vakalarındaki artış engellenemiyor. Hafta içi vakaları kontrol altına almak için yeni önlemler açıklanmıştı.

Güney Kıbrıs’ta bugün açıklanan vaka sayısı ise Koronavirüs salgınından bu yana, 24 saat içinde kaydedilenlerin en yükseği.