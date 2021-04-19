Güney Kıbrıs karantina tedbirlerinin kaldırılmasını Mayıs ortasına kadar erteledi

Rum Resmi Radyosu CyBC'ye konuşan Sağlık Bakanı Ioannou, açılım sürecinin artan vakalar sonrası en az Mayıs ayı ortasına kadar ertelendiğini duyururken, bunun yanında yeni bir kapanma tedbirinin de alınmayacağını açıkladı.

Sağlım Bakanı, kararın bugün acilen toplanacak olan Rum Bakanlar Kurulunda da resmiyet kazanacağını açıklarken, tekrardan kapanmak gibi bir düşüncelerinin de olmadığını ancak bunun tamamen salgının seyrine bağlı olduğunu da dile getirdi.

Ülkede sürdürülen aşı kampanyası hakkında da son bilgileri veren Ioannou, amaçlarının Haziran sonuna kadar nüfusun yüzde 70'ini en az tek doz aşılama olduğunu belirterek, bu amacın ulaşılabilir olduğunu belirtti. 40 bin doz Pfizer aşısının daha bugün adaya varmasının beklendiğini ifade eden Sağlık Bakanı, Haziran ayı sonuna kadar 600 bin Pfizer, 350 bin Astra Zeneca ve 80 bin kadar Moderna aşısının adada olmasının beklediğini de kaydederek, önümüzdeki iki hafta içinde 75 bin kişinin daha aşılanmasının planlandığını açıkladı.

Güney'de şu ana kadar 205 bin civarında kişinin aşılandığını ifade eden Ioannou, Astra Zeneca aşısıyla ilgili bir duyuru da yaparak, aşının iki dozu arasındaki sürenin 8-12 hafta olarak düşünüldüğünü sözlerine ekledi.