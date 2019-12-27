Güney'in kar soğuğu bizi üşüttü

Güney Kıbrıs’ta etkili olan kar yağışının soğuğu Kuzey Kıbrıs’ı etkiledi. Ülkede birçok bölgede hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştü. Lefkoşa’da dereceler 8’i gösterirken Gazimağusa’da dereceler 11’i gösteriyor. Girne’de ise hava sıcaklığı 9 derece.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki günlerde en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

Öte yandan yeni yılda ise yağmur bekleniyor.