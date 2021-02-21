Güney'de son 24 saatte 107 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 28 test yapıldı ve 107 pozitif vakaya rastlandı.

Güney'de son 24 saatte 107 yeni vaka tespit edildi
banner23

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 35 bin 28 test yapıldı ve 107 Koronavirüs vakasına rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde 81 kişinin tedavi gördüğünü belirtirken, 24 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ali Pilli sempatizanlarına seslendi
Ali Pilli sempatizanlarına seslendi
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18