Güney'de Sigma TV'yi bastılar

Kıbrıs’ın güneyinde Sigma TV’ye saldırı gerçekleşti.
Kanalın CEO'su Chrysanthos Tsouroulis'in hükümetin Koronavirüs tedbirlerine destek vermesi nedeniyle yaklaşık 50 kişi kanalın dışında protesto gösterisi yaptı.
Sigma TV’ye karşı düzenlenen protestolarda gerginlik yaşandı.
Polis protestoculara tazyikli su ile müdahale etti.
Protestocular, olay yerinde bulunan polis memurlarına sözlü saldırıda bulunurken, Sigma TV kanalına karşı sloganlar atıldı.
Protestolarda ikisi polis olmak üzere 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 23:50