Güney'de ortaokullar yarın yeniden açılıyor

Güney Kıbrıs’ta 3 aydır Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı olan ortaokullar, yarından itibaren yeniden açılıyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı ve Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu tarafından açıklanan yeni kararlar uyarınca, ortaokul öğrencilerine rapid test yapılması zorunluluğu getirildiğini ve negatif test sonucu beyan eden öğrencilerin, yarın ders başı yapabileceğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, Limasol’daki ilkokulların açılmasını da kararlaştırdığını ve ilkokul öğrencileri için burundan sürüntü alınarak test yapılması için plan hazırlandığını kaydetti.