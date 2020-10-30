Güney'de İç Bulaş Arttı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 530 test sonucunda 121 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 51’e ulaştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta son 2 hafta içerisinde (11-24 Ekim) toplam bin 374 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, vakaların çoğunun Limasol ve Baf kazalarında tespit edildiğini belirtti.

Limasol’da 794, Baf’ta ise 222 vaka tespit edildiğini kaydeden gazete, yoğun bakımdaki hastalarla ilgili ölüm oranının ise şu an yüzde 40-50’lerde olduğunu belirtti.

Öte yandan gazete, Covid-19 hastalarının artması korkusuyla, hastalar için yeni yataklar açılması için, Paralimni’de bulunan referans hastanesinin patoloji bölümünün boşaltılması direktifi verildiğini yazdı.

Bölümün boşatılmasına hali hazırda başlandığını ve patoloji bölümünde tedavi gören 22 hastanın başka bölümlere veya Larnaka Genel Hastanesi’ne aktarılacağını kaydeden gazete, referans hastanesinin normalde 90 Covid-19 hastası kabul edebildiğini belirtti.

Gazete, 22 hasta daha kabul edebilecek olan yeni bölümün önümüzdeki günlerde hazır olacağını da ifade etti.

Yakın iş çevresinde pozitif vaka tespit edilen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e de test yapıldığını ve test sonucunun negatif çıktığını yazan gazete, Hristodulidis’in karantinada olduğunu ve kendisine iki test daha yapılacağını ifade etti.

Haberde, İngiltere hükümetinin, koronavirüs vakalarında yaşanan artış dolayısıyla, Güney Kıbrıs’tan İngiltere’ye gidecek olan kişilerin önümüzdeki pazar gününden itibaren 14 gün kendi kendilerini izole etmelerine karar verildiği de ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde ise, Rum kesimindeki yetkili makamların durumun daha da kötüleşmesine hazırlandıkları ifade edildi. Son 14 gün içerisinde tespit edilen bin 374 vakanın yüzde 89,5’inin iç bulaş olduğunu, yüzde 72,6’sının da semptom gösterdiğini kaydeden gazete, şu anda Güney Kıbrıs’ta toplam 38 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğünü, bunların 4’ünün makine desteği aldığını, diğer 4 kişinin de solunum cihazına bağlı olduğunu ekledi.