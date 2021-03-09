Güney'de aşılanan 102 kişide yan etki görüldü

Kıbrıs Rum Yönetimi Eczacılık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Elena Panayotopoulou, Güney Kıbrıs’ın aşılama programının hızlandırıldığını açıkladı.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na açıklamada bulunan Elena Panayotopoulou, Mart ayında 130 bin doz daha aşı alınacağını, Perşembe günü Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanması beklenen "Johnson & Johnson" aşısının ilk dozlarının Kıbrıs'a ay sonundan önce geleceğini söyledi.

Vatandaşların aşıların etkinliği konusunda ikna olduğunu vurgulayan Panayotopoulou, aşılardan şimdiye kadar hafif ve beklenen semptomları ilgilendiren 102 olası yan etkinin ortaya çıktığını belirtti. Bu yan etkilerin 2 veya 3 gün boyunca aşının yapıldığı yerde hafif şişlik, ateş, taşikardi ve titreme olduğunu belirtti.