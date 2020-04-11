Güney'de 20 Bin Çalışana Test Yapılacak

Güney'de 20 Bin Çalışana Test Yapılacak
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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, çoğunlukla halka hizmet veren özel ve kamu sektörlerindeki çalışan 20 bin kişiye test yapılmaya başlanacağını söyledi.

Testler, tüm ilçelerde özel laboratuvarlar tarafından yapılacaktır.

Teste katılabilecekler, ülkede ikamet eden ve çalışan kişiler:

– Öncelikli olarak Kamuya hizmet verenlere ve yerel yönetimlerde çalışan

– Ulusal Muhafız, polis veya itfaiye ekipleri

– Özel sektörde öncelikli olarak banka, postane, benzin istasyonu, süpermarket ve kiosk gibi halka hizmet veren şirketler

Seçilen laboratuvarlar, Gerçek Zamanlı PCR (moleküler test) metodolojisi kullanılarak test yapılacak.

Bu kriterleri karşılayan ve test yapmak isteyen kişilerin, laboratuvarlardan randevu alabilecekleri belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, “Test süresinin 20 gün olduğunu ve laboratuvarlar, her bir numunenin pozitif sonuçlara öncelik vererek, alındığı zamandan itibaren 48 saat içinde her bir kişinin test sonuçlarını göndermekle yükümlüdür.”

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